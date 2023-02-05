Новая неделя в Волгограде начнется со снега и сильного ветра

Порывы ветра во вторник будут достигать 20 метров в секунду. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде в воскресенье выпал снег, и есть шанс, что он растает не так быстро, как обычно. Синоптики волгоградского ЦГМС опубликовали прогноз на начало новой рабочей недели. В ближайшие три дня, 6, 7 и 8 февраля в Волгограде будет пасмурно и морозно, а в понедельник еще возможен небольшой снег в ночные часы.

Как сообщают синоптики, в начале недели температура воздуха в Волгограде днем будет опускаться до -6…-7 градусов, ночью будет гораздо холоднее – до -10…-12 градусов. Обильных осадков ждать не стоит, а вот крепкий ветер точно пощекочет горожан: обещают порывы до 20 метров в секунду.

По области и морозы, и ветер будут крепче. температура во вторник ночью на севере области опустится до -15.