Под Волгоградом на Дону катер насмерть переехал рыбака

ЧП случилось на реке Дон. Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте.

4 февраля трагедия произошла на реке Дон в районе Центрального пляжа в городе Калач-на-Дону. Катер на воздушной подушке «Ижора – 600» насмерть переехал 69-летнего мужчина. Пенсионер отправился на зимнюю рыбалку, но с нее не вернулся. Следователи Волгоградского следственного отдела на транспорте возбудили уголовное дело на 62-летнего мужчину, управлявшего катером.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в западном межрегиональном СУ на транспорте, ЧП случилось в 150 метрах от берега. Следователи уже провели осмотр места происшествия и назначили ряд медэкспертиз, чтобы прояснить картину случившегося и причины трагедии.