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НовостиПроисшествия5 февраля 2023 9:43

На трассе Волгоград - Москва водитель «Лады Гранты» погиб в столкновении с «Мерседесом»

Еще два пассажира «Лады» попали в больницу
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Два пассажиры Лады попали в больницу, водитель не выжил.

Два пассажиры Лады попали в больницу, водитель не выжил.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Серьезное ДТП произошло на трассе Волгоград – Москва в Михайловском районе 4 февраля 2023 года в 12.30. Устроил его 76-летний водитель, который ехал со стороны хутора Катасонова в сторону Михайловки. Выезжая на перекресток, он не пропустил ехавший по главной дороге «Мерседес-Бенс». 43-летний водитель иномарки уйти от столкновения не успел.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВД по Волгоградской области, водитель «Лады Гранты» погиб на месте аварии. В больницу скорая увезла двух его пассажиров. Травмы получили 63-летняя женщина и 60-летний мужчина.

Еще одна авария примерно в это же время произошла в самой Михайловке. Там 51-летняя дама на «Шевроле» ну уступила дорогу «Рено Сандеро» и устроила столкновение. В нем пострадала 70-летняя пассажирка «Рено».