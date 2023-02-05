На трассе Волгоград - Москва водитель «Лады Гранты» погиб в столкновении с «Мерседесом»

Два пассажиры Лады попали в больницу, водитель не выжил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Серьезное ДТП произошло на трассе Волгоград – Москва в Михайловском районе 4 февраля 2023 года в 12.30. Устроил его 76-летний водитель, который ехал со стороны хутора Катасонова в сторону Михайловки. Выезжая на перекресток, он не пропустил ехавший по главной дороге «Мерседес-Бенс». 43-летний водитель иномарки уйти от столкновения не успел.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВД по Волгоградской области, водитель «Лады Гранты» погиб на месте аварии. В больницу скорая увезла двух его пассажиров. Травмы получили 63-летняя женщина и 60-летний мужчина.

Еще одна авария примерно в это же время произошла в самой Михайловке. Там 51-летняя дама на «Шевроле» ну уступила дорогу «Рено Сандеро» и устроила столкновение. В нем пострадала 70-летняя пассажирка «Рено».