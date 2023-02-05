Под Волгоградом два человека пострадали в столкновении «Кашкая» и «семерки»

В двух ДТП в Волжском пострадали женщины. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волжском Волгоградской области в субботу, 4 февраля 41-летний мужчина на автомобиле «Ниссан Кашкай» устроил ДТП, в котором по его вине пострадали два человека. По данным управления МВД по Волгоградской области, водитель иномарки на перекрестке улиц Коммунистической и Карла Маркса не пропустил встречную «семерку», когда решил повернуть налево. В итоге «ВАЗ» столкнулся с «Ниссаном».

В аварии пострадал 72-летний водитель отечественного авто и его 50-летняя пассажирка. Мужчине помощь оказали на месте врачи скорой, женщину пришлось госпитализировать.

Это не единственное ДТП за 4 февраля в городе-спутнике Волгограда. Днем во дворе дома №21 по улице Кирова 30-летняя женщина на «Киа» задавила 66-летнюю пенсионерку. Она не заметила пешехода, сдавая задним ходом. Пострадавшая в больнице.