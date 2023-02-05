Персей, Рогнеда - себя бы так назвали: волгоградцы продолжают давать детям странные имена

Рядом с Артемами и Сонями в колясках ездят Персеи и Ариэллы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В управлении ЗАГС комитета юстиции Волгоградской области рассказали, какие имена их сотрудники вписывали в свидетельства о рождении юных волгоградцев в январе 2023 года. Большинство родителей ориентируются на моду, и дают своим детям самые популярные имена. В январе в Волгограде чаще всего новорожденных мальчиков называли Артемами, Александрами, Михаилами и Марками. У девочек самыми популярными стали имена София, Мария, Ева и Варвара.

Но с этими малышами будут играть на детской площадке и дети с весьма необычными именами. Кому-то они даже кажутся странными. Но тут, конечно, никто не может указывать родителям. По данным ЗАГСа, в январе в Волгоградской области появились также Зевс, Илларион, Мефодий и Персей. Еще большую фантазию проявили мамы и папы девочек, наградив своих принцесс такими редкими именами, как: Ариэлла, Арнэлла, Дорофея, Иделия, Любава, Марта, Ранэль, Рогнеда, Сая, Тея.

Тем временем, по данным Росстата, население Волгоградской области продолжает резко сокращаться.