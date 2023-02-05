Население Волгоградской области за год уменьшилось почти на 24 тыс. жителей

Волгоградцев много, но наши ряды редеют. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Росстат сделал предварительную оценку численности населения страны на 1 января 2023 года. Цифры по всем регионам с учетом итогов Всероссийской переписи населения опубликованы на официальном сайте статистического ведомства. Из них следует, что население Волгоградской области продолжает сокращаться. За год в Волгоградской области стало меньше почти на 24 тысячи человек. Стремительно сокращается как сельское, так и городское население. И все попытки улучшить демографию за счет пособий молодым родителям пока своих плодов не приносят.

Так, в январе 2022 года в Волгоградской области проживало 2 миллиона 492 тысячи 808 жителей. А в январе этого года насчитали только 2 миллиона 468 тысяч 877 человек. За год регион потерял 23 тысячи 931 человека. Из них на 15743 жителя стало меньше в городах, сельская местность потеряла 8188 жителей.

Пока нет данных, за счет чего нас стало меньше, да и эти цифры статистики еще будут уточнять. Но в целом картина нерадостная.