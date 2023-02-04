Бастрыкин взял на контроль дело жителей Веселой Балки в Волгограде

Волгоградцы обратились за помощью к Бастрыкину. Фото: СКР

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на личный контроль уголовное дело о нарушении жилищных прав жителей разваливающегося дома в поселке Веселая Балка в Волгограде. Главе ведомства доложит о ходе расследования руководитель регионального управления Василий Семенов, сообщили сайту volgograd.kp.ru в следственном комитете России.

- Председатель СКР поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову представить доклад о первоначальных результатах расследования уголовного дела, - рассказали в ведомстве.

Жильцы аварийного дома №50 поселка Веселая балка вышли на Бастрыкина через соцсети. Они записали обращение, в котором рассказали, что их дом вот-вот обрушится. В нем нет канализации, протекает кровля, ветхая проводка. Отопление – никакое, поэтому зимой волгоградцам приходится постоянно включать электрообогреватели. При этом квитанции за коммуналку приходят даже умершим жильцам развалюхи, а местные власти никак не реагируют происходящее.

- После признания дома №50 в поселке Веселая балка аварийным всем жителям было предложено разместиться в помещениях муниципального маневренного фонда до завершения процедуры переселения. В силу различных личных обстоятельств граждане данным предложением муниципалитета не воспользовались, - прокомментировали ситуацию сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Также чиновники обязали управляющую компанию привести в порядок внутридомовые коммуникации. Пока УК сообщила о том, что проводит работы по восстановлению водоснабжения.