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НовостиПроисшествия4 февраля 2023 8:17

На юге Волгограда 22-летний водитель ВАЗа снес столб

Двое в больнице
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Автомобиль буквально превратился в груду металла.

Автомобиль буквально превратился в груду металла.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Минувшей ночью в Кировском районе Волгограда 22-летний водитель «ВАЗ-2111» снес столб. ДТП случилось около часа ночи напротив дома №1 на улице Самарской. По предварительным данным, молодой человек не справился с управлением, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД России.

Удар был настолько сильным, что бетонная опора ЛЭП развалилась надвое, автомобиль буквально превратился в груду металла. В машине помимо 22-летнего водителя находилась его ровесница-пассажирка. Оба выжили, но получили серьезные травмы. После аварии их увезли на скорой в больницу.