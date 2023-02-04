Промпроизводство в Волгоградской области за год выросло на 3,8%

Индекс промышленного производства Волгоградской области превысил среднероссийский. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По итогам 2022 года индекс промышленного производства Волгоградской области превысил среднероссийский и составил 103,8%. Лучше всего в регионе сработали обрабатывающие предприятия, где производство выросло на 6,6%, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном комитете промышленной политики, торговли и ТЭК.

В металлургии в 2022 году, как и в других отраслях, выросло производство по отдельным позициям. Так, стальных труб выпустили на 27,9% больше. Готового проката произвели на 15,4% больше, легированной стали в слитках - на 13,3%.

В отрасли машиностроения в 3,2 раза выросло производство автобусов, в полтора раза – автокранов, в 3,5 раза – специальной арматуры. Выпуск моющих средств в регионе нарастили на 23,5%. Произвели на волгоградских предприятиях в 1,5 раза больше кирпича и почти на 39% - извести. Легкая промышленность может похвастаться выпуском трикотажных изделий в 2,4 раза больше и одежды на 25,6%.