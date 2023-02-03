Схему движения изменят на трассе Волгоград - Средняя Ахтуба с 5 февраля

Новая схема движения на дороге Волгоград – Средняя Ахтуба с 5 февраля 2023 года.

С 12 часов дня 5 февраля 2023 года на трассе Волгоград – Краснослободск - Средняя Ахтуба вновь изменят схему движения транспорта. Автомобили пустят по другому маршруту в районе съезда на хутор Лебяжья поляна из-за строительства новой дороги, которая относится к первому этапу третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

Новую схему движения для автомобилистов заранее нанесли на схему и разместят на информационных щитах вдоль дороги. Водителей просят внимательно смотреть на знаки и временную разметку при проезде по трассе в районе съезда на Лебяжью поляну. Их нанесут в ближайшие дни.

Напомним, в последний раз схему движения на этом участке временно меняли осенью 2022 года.