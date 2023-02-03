Женщину подбросило в воздух и перевернуло: момент смертельного ДТП в Волжском попал на видео

Скрин видео момента ДТП.

Водитель иномарки насмерть сбил женщину на переходе к торговому центру «Радуга» днем 3 февраля 2023 года на бульваре Профсоюзов в Волжском. Момент смертельного ДТП с Hyundai Solaris в Волгоградской области попал на видео. От удара пешехода подбросило в воздух и перевернуло. 52-летняя женщина скончалась, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД России по региону.

- Пешеход от полученных травм скончалась на месте, - рассказали в полиции.

ДТП случилось около половины третьего дня. 33-летний водитель Hyundai Solaris ехал по бульвару Профсоюзов в сторону Карбышева. На нерегулируемом переходе он не уступил дорогу пешеходу. Иномарка буквально снесла 52-летнюю женщину. На видео видно, как волжанку словно куклу подбросило на несколько метров в воздух. Женщину перевернуло, ударило об машину и после об асфальт. Ранения стали смертельными.