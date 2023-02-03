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НовостиПроисшествия3 февраля 2023 15:18

Женщину подбросило в воздух и перевернуло: момент смертельного ДТП в Волжском попал на видео

Момент смертельного ДТП на переходе под Волгоградом попал на видео
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Скрин видео момента ДТП.

Скрин видео момента ДТП.

Водитель иномарки насмерть сбил женщину на переходе к торговому центру «Радуга» днем 3 февраля 2023 года на бульваре Профсоюзов в Волжском. Момент смертельного ДТП с Hyundai Solaris в Волгоградской области попал на видео. От удара пешехода подбросило в воздух и перевернуло. 52-летняя женщина скончалась, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД России по региону.

- Пешеход от полученных травм скончалась на месте, - рассказали в полиции.

ДТП случилось около половины третьего дня. 33-летний водитель Hyundai Solaris ехал по бульвару Профсоюзов в сторону Карбышева. На нерегулируемом переходе он не уступил дорогу пешеходу. Иномарка буквально снесла 52-летнюю женщину. На видео видно, как волжанку словно куклу подбросило на несколько метров в воздух. Женщину перевернуло, ударило об машину и после об асфальт. Ранения стали смертельными.