«Ротор» пополнился шестым зимним новичком

Фото: ФК "Факел"

Волгоградский «Ротор», который продолжает готовиться к возобновлению сезона на сборе в Крымске, пополнился очередным новичком. Контракт с клубом подписал полузащитник Алихан Шаваев. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «Ротора», соглашение рассчитано до лета 2024 года.

Алихану Шаваеву 30 лет, он родился в Нальчике. На профессиональном уровне дебютировал в местном «Спартаке» в 2011 году. Спустя 3 сезона перебрался в пермский «Амкар». В 2018 году футболист перешел в «Балтику», в 2021-м – в «Факел», за который сыграл в 37 матчах и забил 2 мяча.

Отметим, Алихан Шаваев стал шестым новобранцем «Ротора» нынешней зимой.