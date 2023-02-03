Просвещение молодежи обсудил Андрей Бочаров с Максимом Древалем

Сегодня в администрации региона множество встреч. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

По окончании торжеств в честь 80-летия Сталинградской победы губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел целый ряд встреч с высокими гостями города-героя. 3 февраля вопросы сохранения исторической памяти, а также научно-просветительских и информационных проектов для молодежи стали главной темой встречи главы региона с генеральным директором Российского общества «Знание» Максимом Древалем, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области.

Накануне в Волгограде президент Владимир Путин обсуждал новые проекты с молодежью. Максим Древаль побывал на параде в Волгограде. В Средней Ахтубе на аэродроме прошла масштабная военно-историческая реконструкция боев за Сталинград, которую организовали общество «Знание» вместе с университетом «Синергия».

Напомним, 3 февраля волгоградский губернатор также встретился с послами Казахстана и Армении, внуком бывшего президента Франции Пьером де Голлем. Накануне у главы региона была рабочая встреча с президентом России.