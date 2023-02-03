«Ротор» на сборах обыграл «биологов»

Фото: СК "Ротор"

«Ротор» провел второй из четырех запланированных матчей на учебно-тренировочном сборе в Крымске. Волгоградская команда одержала победу со счетом 2:1 над «Биологом-Новокубанск». В составе «сине-голубых» забитыми мячами в контрольном матче отметились Артем Максименко и Дэвид Бигулаев.

«Ротор» начал встречу в следующем составе: Самок, Шильников, Обивалин, Кармаев, Прищепа, Шмаков, Завезён, Родионов, Карасев, Максименко, Умаров. Во втором тайме на замены вышли Литвенок, Бутаревич, Зуйков, Пелих, Бигулаев, Ахмедханов, игрок на просмотре, Обивалин.

Следующий матч на сборах подопечные Алексея Стукалова проведут 7 февраля.

Отметим, что на зимних сборах «Ротор» провел уже 4 игры. В Ессентуках волгоградская команда разгромила «Ахмат-М» (5:0) и уступила «Динамо» из Махачкалы (0:2), в Крымске было поражение от «Текстильщика» из Иваново (0:1).