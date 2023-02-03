Бюст генерала Шарля де Голля установят в Волгограде

Бюст установят в музее-панораме. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде в дни празднования Победы в Великой Отечественной войне в знак уважения к народу Франции установят бюст генерала Шарля де Голля. Он займет место в музее-панораме «Сталинградская битва». О таком решении губернатор Андрей Бочаров заявил 3 февраля на встрече с внуком бывшего президента Франции, который вместе с супругой приехал в город-герой на празднование 80-летия Сталинградской Победы, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области

Губернатор обсудил с общественным деятелем из Франции вопросы сохранения исторической памяти, мира и гуманитарного сотрудничества, а также пригласил Пьера де Голля принять участие в церемонии открытия бюста на День Победы. Тот принял приглашение и отметил, что его дед всегда был за союз с Россией, а сам он воспользуется «возможностью вернуться в вашу чудесную страну».

По словам Пьера де Голля, на западе не знают и не понимают русских, из-за этого рождается очень много ошибок.