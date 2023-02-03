Волгоградец отсудил у виновника ДТП 250 тысяч за полученные травмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

3 февраля Тракторозаводский суд Волгограда взыскал с виновника ДТП 250 тысяч рублей в пользу потерпевшего пешехода. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе райсуда, мужчина получил серьезные травмы, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Сама авария произошла в северной части города-героя. Водитель припарковался у обочины, заглушил двигатель автомобиля и оставил первую передачу включенной.

- Не переключив коробку переключения передач трансмиссии автомобиля в положение нейтральной скорости, и не выжав педаль сцепления, осуществил запуск двигателя автомобиля при помощи ключа зажигания, тем самым спровоцировав резкое движение вперед и совершил наезд на пешехода, - уточнили в райсуде.

Автомобилиста признали виновным. Он заплатит компенсацию за физический и моральный ущерб.