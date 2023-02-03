Губернатор Волгоградской области провел встречу с послом Казахстана

Фото: Администрация Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 3 февраля провел рабочую встречу с Бочарова с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в России Ермеком Кошербаевым. На совещании обсуждались перспективы двустороннего партнерства, новые направления совместной работы региона и республики. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе областной администрации.

- Ермек Кошербаев поблагодарил за гостеприимство, возможность посетить места боев, мемориалы, музеи и убедиться в том, что память о подвиге казахстанцев бережно хранится, - отметили в обладмине.

Казахстан на сегодняшний день занимает четвертое место среди стран-партнеров региона с динамичным ростом товарооборота. У Волгоградской области действуют соглашения с двумя акиматами, реализуются двухсторонние гуманитарные, культурные, образовательные проекты. Более 200 волгоградских предприятий субъекта имеют экономические связи с предприятиями и организациями Казахстана. Это число в будущем может увеличиться.

Отметим, 3 февраля Андрей Бочаров также провел рабочую встречу с послом Армении в России Вагаршаком Арутюняном.