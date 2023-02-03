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НовостиПроисшествия3 февраля 2023 12:07

В Волгограде 35-летний мужчина до смерти забил приятеля по пути в магазин

На подозреваемого возбудили уголовное дело
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
На подозреваемого возбудили уголовное дело

На подозреваемого возбудили уголовное дело

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгограде следователи возбудили уголовное дело на 35-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 58-летнего друга. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по региону, 1 февраля знакомые встретились в квартире ан улице Героев Малой Земли, чтобы выпить.

- Потерпевший и подозреваемый вышли на улицу и направились в магазин. По пути следования между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес несколько ударов руками в лицо и по голове потерпевшего, - рассказали в следкоме.

В итоге мужчина скончался на месте случившегося до приезда врачей. Подозреваемый сбежал и надеялся, что его не поймают, но вскоре волгоградца задержали, с ним проводится допрос.