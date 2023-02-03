«Оставьте нам хотя бы подсветку»: волгоградцы в восторге от праздничной иллюминации города

Волгоградцы в восторге от того, какой стала Аллея Героев 1 и 2 февраля. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоградцы в восторге от праздничной иллюминации города, которую многие успели оценить в дни 80-летия Сталинградской победы. «Оставьте нам хотя бы подсветку. Было бы здорово, если бы Аллея Героев всегда такая была», - говорят горожане. Но фееричной подсветки они уже не увидят. Тонны оборудования для световых, лазерных и видеоинсталляций уже демонтируют в Волгограде 3 февраля, спешно разбирают все конструкции, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

- Демонтаж уже начался на всех точках, - рассказали организаторы.

Рабочие уже практически разобрали световые установки на Центральной набережной. Идет демонтаж на Аллее Героев, на площади Павших Борцов, у вокзала и музея-панорамы «Сталинградская битва». Так что волгоградцы, которые работали в праздничные дни и пропустили все самое интересное, уже ничего не увидят.

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