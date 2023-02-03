Какая погода будет в Волгограде и области в выходные 4 и 5 февраля

В выходные прогнозируется небольшой снег Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Синоптики рассказали, какая погода будет в Волгограде и области в ближайшие выходные 4 и 5 февраля. В субботу в районах региона ожидается небольшой снег, в том числе мокрый, в Волгограде – без существенных осадков. Прогнозируются гололедно-изморозевые явления, на дорогах гололед. Ночью и утром 4 февраля местами будет туман, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС. Ветер подует со скоростью 9-14 м/с.

В ночь на субботу температура воздуха по области составит 2...-7º, при прояснениях -5...-10º, днем 0...-5º, местами столбики термометров поднимутся до +3º. В Волгограде ночью -6...-8º; днем 0...-2º.

В воскресенье в Волгоградской области временами будет идти небольшой снег, на дорогах сохранится гололедица. Местами туман, гололедно-изморозевые явления. В ночь на 5 февраля по области -2...-7º, при прояснениях -5...-10º, днем -1...-6º, по югу региона до +2º. В Волгограде в ночные часы -6...-8º, в дневные -1...-3º.