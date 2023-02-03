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НовостиПроисшествия3 февраля 2023 11:05

В Волгограде хулигана отправили в тюрьму за нападение на полицейского и патрульную машину

Мужчину осудили на 2,5 года колонии строгого режима
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Мужчину осудили на 2,5 года колонии строгого режима

Мужчину осудили на 2,5 года колонии строгого режима

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тракторозаводский райсуд Волгограда приговорил 27-летнего Цеденова к 2,5 годам колонии строгого режима за нападение на полицейского и патрульную машину. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного главка МВД, инцидент случился в январе прошлого года в доме на улице Дегтярева. Мужчина пил вместе с товарищем, соседи вызвали правоохранителей, так как те нарушали порядок. Цеденов, увидев, патрульную машину, кинул в нее кирпичом, а потом бросился бежать.

- При его задержании сотрудником ППС, нанёс ему удар кулаком в область груди. Как установлено расследованием, стоимость восстановительного ремонта служебного транспортного средства составляет 53 345 рублей, - уточнили в райсуде.

Мужчина извинился перед полицейским. Суд учел, что Цеденов был ранее судим, и приговорил его к колонии строгого режима.