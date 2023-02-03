В Волгограде хулигана отправили в тюрьму за нападение на полицейского и патрульную машину

Мужчину осудили на 2,5 года колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тракторозаводский райсуд Волгограда приговорил 27-летнего Цеденова к 2,5 годам колонии строгого режима за нападение на полицейского и патрульную машину. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного главка МВД, инцидент случился в январе прошлого года в доме на улице Дегтярева. Мужчина пил вместе с товарищем, соседи вызвали правоохранителей, так как те нарушали порядок. Цеденов, увидев, патрульную машину, кинул в нее кирпичом, а потом бросился бежать.

- При его задержании сотрудником ППС, нанёс ему удар кулаком в область груди. Как установлено расследованием, стоимость восстановительного ремонта служебного транспортного средства составляет 53 345 рублей, - уточнили в райсуде.

Мужчина извинился перед полицейским. Суд учел, что Цеденов был ранее судим, и приговорил его к колонии строгого режима.