В Волгограде Андрей Бочаров провел встречу с послом Армении

Посол Республики Армения в РФ Вагаршак Арутюнян приехал на встречу к Андрею Бочарову. Фото: администрация Волгоградской области.

3 февраля волгоградский губернатор принимал делегацию Армении, которая накануне посетила мероприятия по случаю юбилея Сталинградской победы. В администрации области прошла встреча Андрея Бочарова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Армения в Российской Федерации Вагаршаком Арутюняном. Поводом стали не только взаимные благодарности в связи с участием в торжествах, но и обсуждение рабочих моментов.

Гости благодарили за приглашение, отметив, что для них важно находится здесь в столь знаменательную дату. И поговорили о дальнейшем взаимодействии в культурной, образовательной и гуманитарной сферах. Также Волгоградскую область и Армению связывает плодотворное экономическое партнёрство, которое договорились развивать. Как отметили в администрации региона, Армения занимает 16-е место среди 114 внешнеторговых партнеров Волгоградской области.