В Волжском 5-летний мальчик выпал из окна, пока мать гуляла в баре

На женщину возбудили уголовное дело Фото: Александр ПАНОВ

В Волжским 2 февраля 5-летний ребенок выпал из окна третьего этажа и чудом выжил. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, на 41-летнюю мать возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности».

Полицейские выяснили, что накануне женщина уложила малыша спать, а сама ушла с подругой в бар. Волжанка была нетрезва. Она и не подумала, что с сыном может что-то произойти. Мальчик проснулся утром и стал искать маму, открыл окно и упал. Его нашли очевидцы у дома ан улице Машиностроителей.

- Мать состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Ранее женщина проживала по другому адресу, и в данную арендованную квартиру она переехала вместе с сыном 2 дня назад. Подозреваемая созналась в содеянном, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщили в полиции.