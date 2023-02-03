В Волгограде прокуратура помогла матери ребенка-инвалида получить лекарство за 32 млн

В Волгограде прокуратура помогал матери ребенка-инвалида получить лекарство за 32 млн Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Красноармейский райсуд Волгограда поддержал требования прокуратуры обеспечить 7-летнего ребенка с заболеванием нервно-мышечной системы препаратом за 32 миллиона рублей. У семьи таких денег не было, а облздрав отказал матери в получении жизненно важного для ее сына лекарства. Женщина обратилась в надзорное ведомство. Это дело на личный контроль взял главный прокурор региона Денис Костенко.

Волгоградка рассказала, что в прошлом году консилиум врачей ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» назначили мальчику дорогостоящий препарат и разрешили ввоз импортного лекарства.

- С целью получения лекарства за счет средств регионального бюджета мать несовершеннолетнего обратилась в детскую поликлинику по месту жительства и комитет здравоохранения Волгоградской области, но получила отказ. При этом стоимость препарата на необходимый ребенку курс лечения составила порядка 32 млн рублей, - уточнили в прокуратуре.

После рассмотрения дела в суде обзлдрав взял на себя обязательство выдавать необходимое лекарство.