В Волгограде на 50% построили систему для очистки сточных вод от моющих средств

Фото: Администрация Волгограда

В Волгограде на острове Голодный продолжается возведение нового участка биологической очистки. На объекте создается система очистки стоков от химических примесей – остатков моющих средств. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда, подрядчик выполнил на 50% строительство четырех бассейнов дефосфотации на блоке биологической очистки.

- После ввода в эксплуатацию всего блока биоочистки все прошедшие механическую очистку стоки будут поступать в бассейны дефосфотации, где в безвоздушной среде отвечающие за биологическую очистку микроорганизмы (так называемый «активный ил») удалят из них соединения фосфора. Затем стоки будут направляться для дальнейшей очистки в аэротенки, где «активный ил», только уже насыщенный кислородом, поглотит оставшиеся органические загрязнения, - отметили в мэрии.

Бассейны дефосфотации смогут пропускать до 134 тысячи кубометров стоков ежесуточно. Параллельно специалисты установили модули энергоснабжения блока биоочистки, завершили основные работы по возведению аэротенков и здания воздуходувной станции. Предстоит построить подрядчику станцию микрофильтрации, илоуплотнители насосные станции, запланированы и другие работы.

Отметим, сооружения на острове Голодном выполняют очистку стоков из шести районов города – Тракторозаводского, Краснооктябрьского, Центрального, Дзержинского, Ворошиловского и Советского.