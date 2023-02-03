Подозреваемый во взяточничестве замдиректора «Волгоградзеленхоза» просился под домашний арест

Суд продлил меру пресечения замдиректора "Волгоградзеленхоза" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградский областной суд рассмотрел апелляцию замдиректора «Волгоградзеленхоза», попросившего изменить меру пресечения. Ранее Центральный районный суд оставил Станислава Беляева под стражей, адвокат обвиняемого во взяточничестве просил отменить постановление и перевести его подзащитного под домашний арест.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, облсуд изучил материалы дела и выслушал участников процесса, после чего оставил решение Центрального районного суда без изменений. Станислав Беляев будет находиться в СИЗО до 28 февраля.

Напомним, замдиректора МБУ «Волгоградзеленхоз» Станислав Беляев был задержан 20 января. Его подозревают в получении взятки на сумму более 4 миллионов рублей за покровительство при заключении контрактов на благоустройство территорий. Следователи СО по Центральному району Следственного управления СКР по региону возбудили уголовное дело.