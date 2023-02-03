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НовостиПроисшествия3 февраля 2023 7:09

Подозреваемый во взяточничестве замдиректора «Волгоградзеленхоза» просился под домашний арест

Суд не стал выпускать Станислава Беляева из СИЗО
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Суд продлил меру пресечения замдиректора "Волгоградзеленхоза"

Суд продлил меру пресечения замдиректора "Волгоградзеленхоза"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградский областной суд рассмотрел апелляцию замдиректора «Волгоградзеленхоза», попросившего изменить меру пресечения. Ранее Центральный районный суд оставил Станислава Беляева под стражей, адвокат обвиняемого во взяточничестве просил отменить постановление и перевести его подзащитного под домашний арест.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, облсуд изучил материалы дела и выслушал участников процесса, после чего оставил решение Центрального районного суда без изменений. Станислав Беляев будет находиться в СИЗО до 28 февраля.

Напомним, замдиректора МБУ «Волгоградзеленхоз» Станислав Беляев был задержан 20 января. Его подозревают в получении взятки на сумму более 4 миллионов рублей за покровительство при заключении контрактов на благоустройство территорий. Следователи СО по Центральному району Следственного управления СКР по региону возбудили уголовное дело.