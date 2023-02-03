Топ-10 самых популярных у соискателей вакансий в Волгоградской области возглавила удаленка

В топе у волгоградцев удаленная работа. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Какие вакансии в Волгоградской области получают больше всего откликов от соискателей, изучили в Службе исследований hh.ru. Так, за последний год самой популярной вакансией с конкурсом в 6,5 тысячи человек на место стал оператор обработки текста и ввода данных с зарплатой до 70 тысяч рублей на руки. В целом топ-10 возглавляют предложения об удаленной работе, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

На втором месте по количеству откликов среди волгоградцев вакансия рекламного агента с зарплатой всего от 10 тысяч на руки, собравшая более 5 тысяч откликов. Следом идет должность младшего специалиста ручного тестирования с 5 тысячами резюме от волгоградцев. Еще три года назад больше всего откликов получали массовые вакансии - продавцы, менеджеры по продажам, операторы. Теперь в топ вышла удаленка, причем не только в Волгограде, но и в целом по стране.

В России с 47,7 тысячи откликов в лидеры выбилось предложение удаленной работы в поддержке поиска в Яндексе. В Волгоградской области из топ-10 самых популярных у соискателей вакансий лишь две не удаленного формата. Место сборщика заказов с зарплатой от 50 тысяч «грязными» заинтересовало 4 тысячи соискателей, водителем-курьером с доходом от 60 тысяч рублей готовы были стать более 1,7 тысячи человек.