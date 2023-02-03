Цены на отечественные автомобили снизились в Волгоградской области

В Волгоградской области подешевели отечественные машины, иномарки в цене не поменялись Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгоградской области подвели итоги мониторинга цен с 24 по 30 января. Волгоградстат подсчитывал, как изменились цены по сравнению с предыдущей неделей на продукты и другие товары.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные органа статистики, в регионе на 0,2% снизились цены на отечественные автомобили. Их средняя стоимость составляет 970 338 рублей. Цены на иномарки не поменялись.

В продуктовых магазинах после долгого подорожания вдруг подешевели овощи. Морковь стала выгоднее на 1,01%, огурцы – на 3,24%, остальные овощи за неделю почти не изменились в цене. Также среди продуктов снизились цены на 1,97% на куры, на 1,65% - на вареную колбасу, на 1,23% - на сыр, на 1,01% - на пшено, на 1,96% - на яблоки. Подорожало за неделю на 1,1% пастеризованное молоко, на 2,22% - овощные консервы для детей, на 1,43% - сахар-песок, на 1,33 – на поваренную соль.