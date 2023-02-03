Башмет дал спектакль-концерт в Волгограде в день 80-летия Сталинградской Победы

В постановке задействовали известных артистов. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В день 80-летия Победы в Сталинградской битве, вечером 2 февраля 2023 года, на сцене под открытым небом перед железнодорожным вокзалом Волгоград-1 народный артист СССР Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы» представили спектакль - концерт «Живые и мёртвые. Солдатами не рождаются» по роману Константина Симонова.

Поставила спектакль волгоградка Полина Агуреева. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

И артистам, и зрителям повезло с погодой, в эти дни в Волгограде вполне могли ударить февральские морозы. Не было ни ветра, ни снега. Теплой погоде соответствовала теплая атмосфера. На сцену вместе с оркестром вышли известные российские артисты: Илья Шакунов и Максим Литовченко, Алексей Вертков и Николай Чиндяйкин, Юрий Беляев и Иван Добронравов, Федор Малышев и Варвара Насонова. Поставила спектакль волгоградка Полина Агуреева. Происходящее дополняла 3D-инсталляция проекта «Мост памяти» на фасаде вокзала, которая озаряла все вокруг.

Зрители сидели под открытым небом. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Кульминацией праздника 2 февраля стал грандиозный фейерверк и салют на набережной. Фейерверки прогремели и во всех районах города-героя. Смотрите видео и фоторепортаж.

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