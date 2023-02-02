Владимир Путин в Волгограде поздравил россиян с 80-летием Сталинградской Победы

Фото: Администрация Волгоградской области Фото: Эдуард Пальгунов

Президент России Владимир Путин в Волгограде поздравил ветеранов и жителей страны с 80-летием победы в Сталинградской битве. Глава государства выступил с речью во время торжественного собрания в ЦКЗ.

- Ровно 80 лет назад здесь, на сталинградской земле, на берегах великой русской реки Волги, был остановлен и безвозвратно обращен вспять ненавистный, жестокий враг, завершилась долгая, многотрудная, ожесточенная битва за Сталинград, - заявил Владимир Путин.

Президент отметил, что Сталинград стал символ несокрушимости народа. Важно помнить подвиг солдат и офицеров, которые изменили ход Великой Отечественной войны, и не искажать роль битвы на Волге в победе над нацизмом.

- Для тех, кто угрожает нам, видимо, непонятна простая истина: весь наш народ, все мы росли и с молоком матери впитали в себя традиции нашего народа - поколения победителей, которые своим трудом, потом и кровью создали нашу страну и передали ее нам в наследство, - подчеркнул Владимир Путин.