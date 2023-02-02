В Волгограде приземлился самолет специальный летного отряда

В Волгограде приземлился Ту-204-300 специального летного отряда Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоград 2 февраля ожидает визита президента РФ Владимира Путин. Днем в город герой направились несколько самолетов специального летного отряда «Россия», который перевозит должностных лиц Российской Федерации. В 15.10 в «Гумраке» приземлился Ту-204-300 с регистрационным номером RA-64057, который направлялся из аэропорта «Внуково». Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на портал Flightradar24

Предположительно самолет Ту-204-300 доставил в Волгоград Владимира Путина. Глава государства обычно на этом лайнере отправляется в свои командировки.

Кадр с сайта flightradar24.com

Напомним, в день 80-летия победы в Сталинградской битве президент возложит венок к Вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане, выступит на торжественном концерте в ЦКЗ, пообщается с представителями патриотических и молодежных организаций и проведет рабочую встречу с губернатором Андреем Бочаровым.