Волгоградцам с высоты показали кадры уникальной видеоинсталляции «Мост Памяти»

Волгоградцам с высоты показали кадры уникального светового шоу «Мост Памяти» Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Накануне, 1 февраля, в Волгограде стартовал уникальный проект – световое шоу и видеоинсталляция «Мост Памяти», которое посмотрели тысячи горожан и гостей города-героя. Зрелище запечатлели на видео с высоты птичьего полета. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, уникальный видеоконтент появился на фасадах центральных домов вдоль Аллеи Героев, железнодорожного вокзала, музее-панорамы «Сталинградская битва» и руинах мельницы Гергардта. Кстати, руководителем проекта выступил народный артист СССР Юрий Башмет.

Те, кто не успел увидеть световое шоу вчера, могут сегодня посетить центральную набережную. В 20.45 перед лестницей представят аудиовизуальное произведение «Минута молчания», которое завершит пиротехнический музыкальный спектакль.

- Для удобства волградцев и гостей города-героя красочные фейерверки будут организованы во всех восьми районах Волгограда. Залпы салютов прозвучат 2 февраля в 21.00, - напомнили в городской администрации (площадки для лучшего обзора).

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