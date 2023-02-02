С реконструкторами сделали множество фото. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

После парада на площади Павших Борцов 2 февраля 2023 года в Комсомольском саду в центре Волгограда прошла военно-историческая реконструкция «Солдатский привал». Жителей и гостей города-героя ждали выставки, интерактивные площадки, рассказывающие о боевых буднях красноармейцев в период Сталинградской битвы, а также агит-площадка «Песни Победы», сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Выставка в Комсомольском саду будет и после праздника. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На сцене исполняли песни военных лет. Большие очереди выстроились в бункеру комитета обороны, куда можно было попасть на экскурсию, а также к полевой кухне, где угощали солдатской кашей и горячим чаем. Мальчишек заинтересовали площадки с военной техникой и выставка вооружения времен Великой Отечественной войны. Девочек больше было в шатре ВолгГМУ.

Полевая кухня была популярна. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Одна из самых популярных площадок. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Множество волгоградцев делали фотосессии с реконструкторами и с собаками кинологов на площадке «Погранзастава».

2 февраля 2023 в 15.00 волгоградцев ждет продолжение праздника у главной сцены в ЦПКиО. В программе - концерт от академии МВД, полевая кухня и фотозона с военной техникой.

Желающих на экскурсию в бункер было много. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

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