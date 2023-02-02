Дмитрий Песков призвал к аккуратности в вопросе возможного переименования Волгограда в Сталинград

В Кремле не обсуждают идею переименовать Волгоград в Сталинград Фото: Екатерина СИМОХИНА

В вопросе о возможном переименовании Волгограда в Сталинград необходимо взвешивать все «за» и «против». Об этом 2 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в Кремле не обсуждают идею переименовать город.

- Еще раз повторяю, каких-либо обсуждений в администрации президента или на уровне президента не ведется… Здесь нужно очень аккуратно относиться, взвешивать все за и против, - сообщил Дмитрий Песков журналистам.

Напомним, 2 февраля Волгоград отмечает 80-летие победы в Сталинградской битве. В этот день город официально меняет название на Сталинград, как и еще 8 раз в году – в памятные и праздничные даты.

Ранее Дмитрий Песков уже сообщал, что в администрации президента нет обсуждений по поводу возможного переименования Волгограда. Зато в самом городе идет активная дискуссия после 19 ноября, когда с инициативой сменить название города к губернатору обратились ветераны. Но как показывают опросы, жители Волгограда не хотят становиться сталинградцами. По данным ВЦИОМ, 67% волгоградцев выступают против переименования.