Вячеслав Володин поздравил россиян с 80-летием Сталинградской Победы Фото: Михаил ФРОЛОВ

2 февраля в своем телеграм-канале Вячеслав Володин поздравил россиян с 80-летием победы в Сталинградской битве. Спикер Госдумы отметил, что именно подвиг советского народа в самом кровопролитном сражении в истории человечества сыграл ключевую роль в разгроме немецко-фашистских войск. Володин напомнил, что в той битве погибли более миллиона человек. Ценой собственных жизней герои Сталинграда «открыли Красной армии путь на Берлин».

Спикер Госдумы также особо подчеркнул, что не все европейские страны усвоили уроки истории. Володин обратил внимание на политику Германии, которая с самого начала спецоперации на Украине помогает киевскому режима. Он заявил, что немецкие «Леопарды» повторят судьбу фашистских «Тигров».