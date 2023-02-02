Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 февраля 2023 7:38

2 февраля на Мамаевом кургане в Волгограде жители и гости почтили память защитников Отечества

В городе-герое отмечают 80-летие Сталинградской битвы
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: пресс-служба АВО.

Фото: пресс-служба АВО.

Сегодня, 2 февраля, в Волгограде проходит масштабное празднование 80-летия победы в Сталинградской битве. С самого утра жители и гости города-героя приехали на главную высоту России Мамаев курган, чтобы почтить память защитников Отечества. В торжественной церемонии участвовали представители власти, силовых ведомств, военные, а также гости из Сербии, Беларуси, Болгарии, Мьянмы и других стран.

- Дань памяти защитникам Сталинграда отдали представители ветеранских, общественных и молодежных организаций, поисковики и волонтеры, десятки предприятий и организаций, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной администрации.

Напомним, 2 февраля в Волгограде пройдут торжества и памятные мероприятия. утром в центре города-героя проходит военный парад. Подробная программа празднования юбилея Сталинградской битвы смотрите в программе празднования (подробнее).