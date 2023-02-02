2 февраля на Мамаевом кургане в Волгограде жители и гости почтили память защитников Отечества

Фото: пресс-служба АВО.

Сегодня, 2 февраля, в Волгограде проходит масштабное празднование 80-летия победы в Сталинградской битве. С самого утра жители и гости города-героя приехали на главную высоту России Мамаев курган, чтобы почтить память защитников Отечества. В торжественной церемонии участвовали представители власти, силовых ведомств, военные, а также гости из Сербии, Беларуси, Болгарии, Мьянмы и других стран.

- Дань памяти защитникам Сталинграда отдали представители ветеранских, общественных и молодежных организаций, поисковики и волонтеры, десятки предприятий и организаций, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной администрации.

Напомним, 2 февраля в Волгограде пройдут торжества и памятные мероприятия. утром в центре города-героя проходит военный парад. Подробная программа празднования юбилея Сталинградской битвы смотрите в программе празднования (подробнее).