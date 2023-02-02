В Волгограде рядом с детсадом №373 продавали сигареты

Роспотребнадзор засудил организацию Фото: Олег УКЛАДОВ

Роспотребнадзор Волгоградской области подал в суд на ООО «Волга-М», открывшую точку продажи табачных изделий рядом с детским садом №373 в Краснооктябрьском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, нарушение зафиксировали 17 января 2023 года. Павильон находился менее чем в 100 метрах от дошкольного учреждения. Роспотребнадзор подал в суд с требованием запретить продажу сигарет на улице Библиотечной №7А в северной части города-героя.

- Согласно решению суда, ООО надлежит прекратить противоправные действия в отношении неопределенного круга потребителей, выразившиеся в реализации табачной продукции, - уточнили в надзорном ведомстве.

Более того, после исполнения этого решения ООО обязано сообщить об этом через СМИ.