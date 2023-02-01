В Волгограде скончался автор книги «163 дня на улицах Сталинграда» Юрий Панченко

Юрия Панченко не стало 26 января Фото: Александр ГЛУЗ

В Волгограде ушел из жизни автор книги «163 дня на улицах Сталинграда» Юрий Панченко. Писатель, штурман, член ассоциации «Дети военного Сталинграда» скончался 26 января в возрасте 95 лет, сообщили родные Юрия Николаевича.

Юрий Панченко родился в Сталинграде в 1927 году. В 15-летнем возрасте ему пришлось пережить все ужасы битвы на Волге. Он был в городе во время Сталинградской битвы. Воспоминания о тех страшных месяцах 1942-1943 годов, бомбардировке и защите города Юрий Панченко изложил в своей книге.

Юрий Панченко был, в первую очередь, штурманом. После войны Юрий Панченко учился в Армавирском военном авиационном училище, после которого поступил в Харьковское военное авиационное училище. В 1954 году он оказался в Воронежском центре боевой подготовки ВВС, тогда же стал штурманом в специальном бомбардировочном полку самолетов-носителей атомного оружия. После ухода из военной авиации перешел в гражданскую. Юрий Панченко был военным штурманом 1-го класса, штурманом 1-го класса гражданской авиации. Освоил более десяти типов боевых и транспортных самолетов налетом 14 000 часов.