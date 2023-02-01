Министру спорта РФ показали проект волгоградских «Лужников»

Фото: Администрация Волгоградской области

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин посетил с рабочей поездкой Волгоградской области. В ходе совещания ему представили реализуемые в регионе спортивные проекты, среди которых создание многофункционального кластера «Зеленая волна» в Волжском, реконструкция стадиона «Монолит» и манежа ВГАФК.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в областной администрации, участие в выездном совещании приняли первый заместитель губернатора Волгоградской области Валерий Бахин и председатель комитета физической культуры и спорта Владимир Попков. Многофункциональный кластер, состоящий из двух центров – на базе авиаклуба «Юный ястреб» и стадиона имени Логинова – создается при поддержке минспорта. На территории арены в Волжском планируют построить крытые каток и теннисные корты, новый бассейн, универсальные спортплощадки, благоустроить парковую и береговую зону. Спортивно-досуговый центр в городе-спутнике неофициально прозвали волгоградскими «Лужниками», там уже готовы центр зал для единоборств, футбольный манеж. В Волгограде долгие годы разрушался стадион «Монолит», теперь там хотят сделать легкоатлетический центр.

- Мы внимательно рассмотрим оба проекта и надеюсь, найдем конструктивный подход, чтобы они были реализованы, - отметил во время рабочего совещания Олег Матыцин.

Во время двухдневного визита в Волгоград министр спорта также посетил плавательный комплекс «Искра», встретился со студентами и ректорами вузов, принял участие в открытии студенческого съезда «Спортивно-творческий Форум», посвященного празднованию 80-летия Сталинградской Победы.