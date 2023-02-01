Смытые в унитаз тряпки засорили канализацию в жилом массиве Волгограда

Фото: "Концессии водоснабжения"

В Волгограде 1 февраля забилась канализация по адресу бульвар 30-летия Победы, 66. Произошло это из-за смытых в унитаз тряпок, которые образовали засор. Аварийная бригада вытащила из колодца огромный клубок тряпок и предметов личной гигиены. Засор удалось пробить каналопромывочной машиной, рассказали сайту volgograd.kp.ru в «Концессиях водоснабжения». Жителям многоэтажек повезло, что не потребовалось демонтировать трубу.

Фото: "Концессии водоснабжения"

- В более серьезном случае рабочим пришлось бы раскапывать двор и вырезать часть засоренной трубы. Смытые в унитаз тряпки и гигиенические принадлежности - самая популярная причина засоров, - отметили в компании.

Коммунальщики просят не смывать в унитаз тряпки и мусор. Ежедневно аварийные бригады ликвидируют множество засоров по всему Волгограду. В январе было устранено свыше тысячи канализационных засоров.