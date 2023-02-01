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НовостиОбщество1 февраля 2023 12:31

В Волгоградской области без вести пропала 32-летняя женщина с темно-красными волосами

Елену Петько из Ерзовки ищут третью неделю
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: "Лиза Алерт"

Фото: "Лиза Алерт"

В Волгоградской области третью неделю разыскивают пропавшую без вести 32-летнюю женщину. Елена Петько из рабочего поселка Ерзовка Городищенского района пропала 17 января, с тех пор неизвестно, где она находится. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Рост пропавшей женщины 156 сантиметров, у нее худощавое телосложение, темно-красные волосы, карие глаза. В день исчезновения на ней были одеты темно-желтая куртка, черная кофта на молнии, джинсы, черные замшевые сапоги на сплошной подошве, красная шапка с белым узором.

Волонтеры обратились к волгоградцами с просьбой помочь в поисках. Жителей Волгограда и области, которые видели Елену Петько, просят позвонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.