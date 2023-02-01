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НовостиОбщество1 февраля 2023 9:45

В Волгограде пойти в «декрет» вместо жены готовы 45% мужчин

За последний год отпуск по уходу за ребенком оформляли в каждой шестой компании региона
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Почти каждый второй будущий папа готов присматривать за малышом вместо жены.

Почти каждый второй будущий папа готов присматривать за малышом вместо жены.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгограде почти каждый второй мужчина готов пойти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены. Не исключают этой возможности 45% работающих и женатых представителей сильного пола. Тем временем, за последний год «декрет» мужчине оформляли в каждой шестой компании региона. Такие данные опроса мужчин и работодателей приводит сервис SuperJob, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Большинство планирующих детей мужчин из Волгограда не представляет себя в декрете. Ни за что не готов взять на себя эту роль каждый третий (33%). Еще 22% сомневаются. Настроены решительно и готовы уйти в декрет 27% мужчин, еще 18% могли бы согласиться на это под давлением обстоятельств. Но все же для большинства мужчин уход за ребенком это вовсе не отпуск, а каторга. При этом за два года число тех, кто готов пойти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены, стало на 4% больше.