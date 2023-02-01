В Волгограде пойти в «декрет» вместо жены готовы 45% мужчин

Почти каждый второй будущий папа готов присматривать за малышом вместо жены. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгограде почти каждый второй мужчина готов пойти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены. Не исключают этой возможности 45% работающих и женатых представителей сильного пола. Тем временем, за последний год «декрет» мужчине оформляли в каждой шестой компании региона. Такие данные опроса мужчин и работодателей приводит сервис SuperJob, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Большинство планирующих детей мужчин из Волгограда не представляет себя в декрете. Ни за что не готов взять на себя эту роль каждый третий (33%). Еще 22% сомневаются. Настроены решительно и готовы уйти в декрет 27% мужчин, еще 18% могли бы согласиться на это под давлением обстоятельств. Но все же для большинства мужчин уход за ребенком это вовсе не отпуск, а каторга. При этом за два года число тех, кто готов пойти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены, стало на 4% больше.