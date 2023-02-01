В Волгограде в день юбилея Сталинградской Победы пойдет снег при тумане Фото: Екатерина СИМОХИНА

Синоптики рассказали, какая погода будет в Волгограде и области 2 февраля 2023 года. В регионе прогнозируют осадки. В день 80-летия Сталинградской победы мокрый снег пойдет от небольшого до умеренного как по области, так и в Волгограде. Местами в районах будет снегопад. Также ожидаются туман, на дорогах гололедица, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС. Юго-восточный, южный ветер подует со скоростью 6-11 м/с.

По области в ночь на 2 февраля температура воздуха составит 0...-5º, местами до -10º, днем -2...+3º. В Волгограде в ночные часы -3...-5º, в дневные - около 0º.