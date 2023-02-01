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НовостиОбщество1 февраля 2023 8:15

Министр спорта РФ Олег Матыцин посетит Волгоград 1 февраля

Во время рабочего визита он посетит ВГАФК и «Волгоград Арену»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Олег Матыцин осмотрит спортивные объекты.

Олег Матыцин осмотрит спортивные объекты.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгограде в дни 80-летия Сталинградской победы ожидают не только приезда президента Владимира Путина, но и других высокопоставленных гостей. Так, уже 1 февраля 2023 года с рабочим визитом в регион прибудет министр спорта РФ Олег Матыцин. Ему презентуют приоритетные спортивные проекты Волгоградской области, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

Так, в программе рабочего визита Олега Матыцина в Волгоград посещение физкультурной академии и осмотр футбольного поля ВГАФК и стадиона «Волгоград Арена».

Напомним, 2 февраля на торжества по случаю 80-й годовщины разгрома фашистов под Сталинградом в городе-герое ждут Владимира Путина. Президент почтит память павших защитников на Мамаевом кургане и встретится с ветеранами в ЦКЗ.