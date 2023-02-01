На трассе в Волгоградской области фура загорелась после столкновения с БМВ

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области поздним вечером 31 января после столкновения с «БМВ 3201» загорелась фура. Происшествие случилось на трассе А-260 «Волгоград – Каменск-Шахтинский» в Чернышковском районе в 22.30.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 34-летняя водитель за рулем «БМВ» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где попала под грузовой автомобиль «ДАФ» с полуприцепом. От удара фура загорелась, ее 47-летний водитель не пострадал.

Ранения получили водитель легкового автомобиля и находившаяся на пассажирском сиденье 9-летняя девочка. Их с многочисленными переломами госпитализировали.

Напомним, 26 января на трассе в Дубовском районе столкнулись две фуры, после чего загорелись. Один водитель погиб.