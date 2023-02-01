Волгоградских осужденных вывели на свободу в честь юбилея Сталинградской Победы

Фото: УФСИН России по Волгоградской области

Осужденных в волгоградских колониях поощрили временным выходом на свободу. В честь 80-летия победы в Сталинградской битве в исправительных учреждениях состоялись памятные мероприятия. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе УФСИН по Волгоградской области, осужденных из колонии №12 свозили на Аллею Героев и площадь Павших Борцов, из ИК №24 – экскурсией по «Поезду Победы».

Осужденные участка колонии-поселения ИК-28 посетили Мамаев Курган. Во всех случаях выход за пределы исправительных учреждений осуществлялся в сопровождении сотрудников колоний.

Фото: УФСИН России по Волгоградской области

В других колониях региона прошли лекции о Сталинградской битве, спортивные турниры, концерты. Так в ИК-28 выступили артисты Волгоградской филармонии, исполнившие песни военных лет.

- Для осужденных отряда хозяйственного обслуживания следственного изолятора №2 состоялся концерт, на котором выступили преподаватели музыкального отделения Детской школы искусств города Камышина, - отметили в УФСИН по региону.