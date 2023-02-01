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НовостиПроисшествия1 февраля 2023 7:47

66-летняя волгоградка умерла от удара током

Удлинитель, к которому она подключила электрообогреватель, оказался неисправен
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Следователи проводят проверку.

Следователи проводят проверку.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области 66-летняя женщина скончалась от удара током. Трагедия случилась накануне на улице Больничной в поселке Динамо Нехаевского района. Волгоградка решила включить тепловую пушку в своем доме. Но удлинитель, к которому она подключила электрообогреватель, оказался неисправен, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по региону.

- На теле обнаружены телесные повреждения в виде следов от воздействия электрического тока, - рассказала официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.

При осмотре места происшествия следователи обнаружили, что у удлинителя были повреждения. Розетка была обгоревшей и деформированной. Все обстоятельства трагедии выяснят в ходе проверки.