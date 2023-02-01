В Волгоград прибыл музей на колесах «Поезд Победы»

В Волгограде второй день работает экспозиция "Поезда Победы" Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоград 31 января прибыл уникальный железнодорожный состав. На вокзале «Волгоград-1» спустя 3 года остановился «Поезд Победы». В течение двух дней его смогут посетить тысячи горожан и увидеть скульптурные композиции, передающие все ужасы военных лет.

Каждый вагон «Поезда Победы» - это отдельная история. Все начинается с мирного времени, после чего картины меняются и показывают, что происходило в разных периодах Великой Отечественной войны. Внутри состава инсталляции Брестской крепости, утра начала войны, отправки солдат на фронт, бронепоезда, госпиталя. Вагон, который по-настоящему вызывает ужас, с скульптурами узников концлагеря. Фигуры настолько реалистичны, словно это живые люди.

Для посещения «Поезда Победы» на сайте проекта оформлялись бесплатные билеты. Жители Волгограда разобрали несколько тысяч проходок буквально за несколько минут, поэтому далеко не все желающие смогут посетить уникальный музей на колесах.

На вокзале «Волгоград-1» поезд стоит 31 января и 1 февраля, после чего отправится на юг города. 2 января от будет стоять на станции «Сарепта», на станции «Донская» в Калачевском районе он пробудет с 3 по 4 февраля. Экспозиция в поезде работает с 10.00 до 19.00.