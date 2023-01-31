Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиДом. Семья31 января 2023 14:44

Волгоградские зоозащитники собирают гумпомощь для приюта в ДНР, где живут питомцы мобилизованных и эвакуированных семей

Волонтеры «Дино» просят волгоградцев откликнуться
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Волгоградские зоозащитники собирают гумпомощь для приюта в ДНР

Волгоградские зоозащитники собирают гумпомощь для приюта в ДНР

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волонтеры волгоградского зооцентра «Дино» начали сбор гуманитарной помощи для приюта в ДНР, где содержат животных мобилизованных и эвакуированных жителей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru зоозащитники, посетить Донбасс они планируют в ближайшее время. Необходимо приобрести сухие корма (абсолютные любые), вакцины, лекарства, сухие корма, стройматериалы.

Волонтеры открыли сбор средств (ссылка), а также просят жителей Волгограда и области о помощи. У приюта и так много расходов, но сотрудники не могли проигнорировать просьбу о помощи из ДНР.

Волгоградцы могут пожертвовать корм или другие необходимые вещи. Связаться с волонтерами можно в соцсетях (ссылка).