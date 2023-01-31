В Камышине открыли мемориальные доски погибшим в СВО военным

Фото: Администрация Камышина

В городе Камышин Волгоградской области 31 января увековечили память погибших в специальной военной операции военнослужащих. В индустриально-педагогическом колледже имени Маресьева были открыты мемориальные доски гвардии ефрейтору Андрею Гребенникову, младшему сержанту Ивану Богатыреву, гвардии ефрейтору Александру Водяному.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Камышина, все погибшие были выпускниками учебного заведения. В церемонии приняли участие представители ветеранских и патриотических организаций, педагоги и студенты колледжа. Память воинов почтили минутой молчания, к мемориальным доскам возложили цветы.

Напомним, 30 января в Камышинском индустриально-педагогическом колледже была открыта мемориальная доска в память о младшем сержанте Саргисе Мартиросяне, который погиб в СВО.